«Повышенный акциз вместо транспортного налога ударит по автомобилистам»

Москва, , 12:47 — REGNUM Предложение ввести повышенный акциз на бензин вместо транспортного налога, приведет к росту цен на топливо, что затронет всех автомобилистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

С предложением заменить транспортный налог на повышенный акциз на бензин выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, такая мера в отношении автомобилистов будет более справедливой, чем налог.

«Рост цен на топливо затронет всех автомобилистов, а это очень чувствительный вопрос и его надо тщательно продумать», — считает Сигал.

По его словам, больше всего от введения такой меры пострадают обладатели недорогих автомобилей.

«Транспортный налог взимается одномоментно и зависит от мощности машины, то есть люди, у который недорогой автомобиль, платят намного меньше, чем обладатели дорогих иномарок. Повышенный же акциз затронет, в основном, тех, кто пользуется автомобилем постоянно», — отмечает Сигал.

Такой подход все же можно считать справедливым, считает он, поскольку повышенный акциз на бензин ляжет на плечи активных автомобилистов. Между тем, транспортный налог сегодня уплачивают все автомобилисты — в том числе и те, кто пользуется машиной крайне редко.

«Но в любом случае, российская экономика только начинает оживать, и новые сборы надо вводить очень осторожно — прежде всего в интересах малого и среднего бизнеса, для них это может быть чувствительно», — предупреждает Сигал.