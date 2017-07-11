Налог на имущество физических лиц в Севастополе введут в 2019 году

Севастополь, , 12:37 — REGNUM В Севастополе налог на имущество физических лиц будет взиматься с 1 января 2019 года — после завершения процедур кадастровой оценки земли и регистрации недвижимости. Об этом журналистам 10 июля заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Налоги будут собираться только тогда, когда мы будем готовы к данной процедуре с точки зрения кадастровой оценки земли, административных регламентов. Взимание данного вида налога реально будет осуществляться с 1 января 2019 года», — сказал Овсянников.

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Овсянников подчеркнул, что правительство Севастополя не разделяет точку зрения УФНС Севастополя в его «пожелании» о сборе дополнительных налогов с населения.

Добавим, что руководитель УФНС по Севастополю Николай Приставка с сожалением констатировал отсутствие налога на имущество физлиц. По его оценке, введение налога дало бы один миллиард рублей налоговых поступлений в бюджет.

Добавим, что отмена принятия Генерального плана, в том числе, связана с проблемами урегулирования земельных отношений в Севастополе.

Жители города в своем большинстве не оформили в российском правовом поле земельные, садовые участки и гаражи, также как не перерегистрировали квартиры. Правительство ранее сообщало, что в Севастополе для регулирования ситуации используют нормативную цену участков в качестве кадастровой стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года депутаты продлили срок бесплатной приватизации садовых участков до 1 января 2019 года. Аналогичный срок установлен для бесплатного оформления в собственность земельных участков под домами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году департамент имущественных отношений призывал граждан не спешить с госрегистрацией прав на недвижимость, а делать это только в случае сделки купли-продажи.

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