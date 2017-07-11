Пронесло: глава рязанского Минстроя за три дня решил проблемы дольщиков

Кораблино, Рязанская область, , 12:33 — REGNUM Министр строительного комплекса Рязанской области смог избежать увольнения и решить проблемы обманутых дольщиков города Кораблино. Как сообщает пресс-служба правительства региона, семьи, вложившие свои деньги в строительство домов ООО «Строй Дом», написали благодарность в адрес врио главы области Николая Любимова.

Письмо пришло 10 июля. В нем говорится, что семьи получили возможность достроить дом, возведение которого длилось более четырех лет.

Кроме того, как сообщили в Минстрое региона, в прокуратуру направлено письмо с просьбой провести проверку застройщика.

ИА REGNUM напоминает, что жители города Кораблино обратились к Николаю Любимову 6 июля. По данным пресс-службы, проблемы с домом начались с 2013 года. С этого времени дважды менялась компания-застройщик. Однако люди так и не переехали в уже оплаченные квартиры. Причем жители пожаловались и на региональное министерство, которое не может дать внятного ответа на вопросы дольщиков.

Николай Любимов поручил руководителю министерства строительного комплекса Рязанской области Вячеславу Меньшову решить проблему. В противном случае чиновник мог уйти в отставку.

Между тем, в Рязанской области есть и другие обманутые дольщики. К примеру, в феврале 2017 года было возбуждено уголовное дело об обмане жителей, которые вложили свои деньги в строительство жилого комплекса «Аэробус». Дело возбуждено по статье 200.3 УК РФ — «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Строительство жилого комплекса приостановилось примерно в сентябре 2016 года. Застройщик заявляет о том, что проблемы возникли из-за банка, который приостановил кредитную линию. В банке сообщают, что застройщик не смог выполнить обязательства.

Кроме того, в июне 2017 года стало известно, что в Рязанской области вновь найдены нарушения, допущенные при строительстве домов для переселения людей из аварийного и ветхого жилья. На этот раз активисты регионального отделения ОНФ сообщили о проблемах в поселке Зеркальные Пруды Сараевского района. При проверке информации, поступившей от жильцов, оказалось, что состояние домов чуть ли не хуже состояния тех, из которых переехали люди.

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