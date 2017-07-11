Кузбасс может выиграть от введения курортного сбора в других регионах

Кемерово, , 13:17 — REGNUM Кемеровская область может выиграть от введения в России курортного сбора. Только не прямо, а опосредованно — через более конкурентные расценки на отдых в Шерегеше. Такое мнение ИА REGNUM высказал депутат Государственной думы от Кузбасса, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Курортный сбор давно применяют многие туристические регионы и страны мира. Причина понятна: огромные потоки туристов требуют дополнительных вложений в инфраструктуру. Тонкость тут в том, что для привлечения больших масс туристов достаточно развитая инфраструктура уже должна быть», — сказал депутат, подчеркнув, что не получится начать развитие российских курортов исключительно на деньги от курортного сбора.

Деньги, по мнению Антона Горелкина, должны прийти в туристические регионы раньше — в виде инвестиций.

«Курортный сбор принесёт пользу позже, на стадии закрепления достигнутых результатов. Иначе, если брать с людей деньги и не предложить им сразу ничего взамен, они просто уедут в Турцию или Таиланд», — считает парламентарий.

Антон Горелкин уверен, что Кемеровской области тоже есть, что предложить туристам — популярный зимний курорт Шерегеш, но, «судя по всему, в систему курортных сборов он не попадёт».

«Зато в Шерегеше будут ещё более конкурентные расценки на отдых по сравнению, например, с зимним Сочи. Таким образом, не прямо, опосредованно, Кузбасс тоже может выиграть от введения в России курортного сбора», — отмечает депутат.

Отметим, что ранее кемеровские власти ожидали, что объеём турпотока в Шерегеш до 2020 года вырастет до 1,5 млн человек. Для развития туристической инфраструктуры предполагалось привлечь порядка 5 млрд рублей. Однако в марте 2016 года появились данные о том, что туристический поток в Шерегеш упал впервые за четыре года. С 30 декабря 2015 года по 3 января 2016 года средняя загрузка гостиниц составила в среднем 70−75%, вместо обычных 95%. В сезоне 2015−2016 Шерегеш посетили порядка 1 млн человек. Среди факторов, повлиявших на снижение турпотока, назывались выросшие цены на внутренние перелеты.

Начиная с 2000 по 2016 годы в развитие Шерегеша направлено 13 млрд рублей частных инвестиций. С 2010 года Шерегеш является особой экономической зоной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении в четырех регионах России эксперимента в виде введения курортного сбора. Новый сбор появится в Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях и в Крыму. В правительстве считают, что это будет способствовать развитию курортной инфраструктуры.

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Ставка сбора, по мнению авторов законопроекта, должна составлять не более 100 рублей в сутки с каждого отдыхающего. Но она может меняться, в том числе и до 0 рублей.

Эксперимент с курортным сбором будет проводиться в течение пяти лет, начиная с 1 января 2018 года. Если проект будет успешным, сбор могут ввести во всех субъектах РФ. В ходе рассмотрения документа в первом чтении депутаты подчеркнули, что необходимо доработать законопроект ко второму чтению.

Позже, 10 июля 2017 года, в Госдуме состоялись парламентские слушания по вопросу введения курортного сбора.

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И по словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»), в первый год эксперимента сбор составит не более 50 рублей с человека в день.

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А спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что доходы от курортного сбора целесообразно разделять между регионами и муниципалитетами и большую часть (от 70 до 100%) передавать местным бюджетам.

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Макаров, в свою очередь, также заявлял, что реальное введение пилотного курортного сбора нужно перенести на 1 мая 2018 года, при этом сам закон вступит в силу в день его опубликования.

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