Треть жителей России постоянно задерживается на работе: опрос

Москва, , 12:10 — REGNUM 32% жителей России постоянно задерживаются на работе, 30% задерживаются редко (1−2 раза в месяц), 28% — часто (1−2 раза в неделю) и только около 10% участников опроса отметили, что никогда не задерживаются на работе. Таковы данные опроса, проведенного Федеральной службой по труду и занятости.

Согласно опросу, не все работодатели компенсируют задержки на работе. Так, 11% респондентов сообщили, что получают финансовую компенсацию за задержку. 8% работникам задержки на работе компенсируются в виде отгула.

Примечательно, что почти 60% опрошенных в случае задержек на работе не получают никаких компенсаций.

При этом, как показал опрос, больше 40% граждан готовы задержаться на работе в случае оплаты этих часов в двойном размере.

Напомним, порядок оплаты сверхурочной работы прописан в ст.152 Трудового кодекса РФ. Так, за первые два часа работы, отработанные сверх установленной нормы рабочего времени, предусмотрена компенсация в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый второй (49%) житель России уверен, что в случае увольнения достаточно легко или, приложив небольшие усилия, сможет найти себе место не хуже.

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