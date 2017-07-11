В Подмосковье пройдет первая выставка агротехнологий

Ступино, Московская область, , 11:43 — REGNUM Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 20 июля проводит первую выставку агротехнологий «Подмосковье — 2017», сообщили в министерстве.

«Выставка агротехнодлогий — важное мероприятие для аграриев Подмосковья. Будет представлена работа лучшей отечественной и зарубежной техники для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На выставке планируется демонстрация сортов зерновых, технических культур, картофеля и овощей, выведенных ведущими селекционными центрами.

Кроме того, состоятся семинары и заседания круглых столов по вопросам внедрения новых технологий, импортозамещения, привлечения инвестиций, налаживания межрегиональных связей.

В рамках выставки запланировано проведение межрегионального конкурса пахарей. Будет организована выставка Подмосковной продукции и мастер-класс шеф-поваров по приготовлению блюд «Готовим полезную пищу».

Будет организована выставка сельскохозяйственных поселений, отражающая этнографические, исторические и культурные традиции региона с демонстрацией предметов старины и коллекций национальных костюмов.

По окончании выставки состоится гала-концерт победителей смотра-конкурса сельских домов культуры Московской области.

Выставка-демонстрация агротехнологий «Подмосковье — 2017» пройдет 20 июля 2017 года на базе ЗАО «Леонтьево» Ступинского муниципального района.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Подмосковье самой крупной статьей «аграрного» бюджета стало возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание и модернизацию объектов АПК: тепличных комплексов, молочных ферм, оптово-распределительных центров и других проектов.

Совокупный объем поддержки из федерального и регионального бюджетов на эти цели составил 1,507 млрд рублей. При этом средства на строительство и модернизацию сыроварен (60 млн рублей), грибоводческих ферм (198,8 млн рублей) и объектов аквакультуры (4,6 млн рублей) будут выделены из бюджета региона.

Читайте также: «Феерические результаты»: что ждет фермеров Подмосковья?