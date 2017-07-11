Первые сертификаты на новое жилье подтопленцам Ставрополья обещают к ноябрю

Ставрополь, , 11:38 — REGNUM В Ставропольском крае подготовлена заявка на получение жилищных сертификатов для первых 75 подтопленцев, пострадавших во время паводка мая 2017 года. Эта заявка утверждена губернатором Ставрополья и вскоре будет направлена в Москву, где пройдет федеральную экспертизу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МинЖКХ Ставрополья.

В списке граждан, претендующих на новое жильё взамен того, которого лишились во время майского паводка, числятся жители шести муниципалитетов. Всего оценка ущерба идет в девяти пострадавших муниципалитетах региона.

На данный момент непригодными для проживания после майских паводков признаны 460 жилых домов. Менее недели назад претендентов было на 45 семей меньше.

Оценка ущерба продолжается. На сегодняшний день неизвестно общее число получателей компенсаций и жилищных сертификатов. После того, как претенденты будут определены комиссией, пакеты документов на получение сертификатов будут согласованы с МЧС и Минстроем России. Затем эти документы утверждаются правительством России и направляются в Ставропольский край.

После того, как сертификаты выдадут подтопленцам, у них есть год, чтобы определиться, где они будут дальше жить. Причем выбрать они могут новое жилье в любом регионе России.

«Приняты все необходимые меры, чтобы максимально быстро и качественно обработать документы на краевом уровне. Планируем, что первые сертификаты жители получат в октябре-ноябре этого года», — прокомментировал ход определения получателей сертификатов министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным регионального правительства на 5 июня, пострадавшим от паводка жителям Ставрополья выплачено свыше 1,5 млрд рублей компенсаций. Из федерального бюджета — около 785 млн рублей, а всего поступит 994 млн. Из Резервного фонда пострадавшим от паводка выплачено 790 млн рублей.

По данным МЧС России, из резервного фонда правительства выплаты в виде материальной помощи пострадавшим, а также компенсацию за утрату имущества получили 17,6 тыс. человек.

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Многие из тех, кто утратил имущество, продолжают жить у родных, знакомых или в пунктах временного размещения. В крае продолжается восстановление разрушенной паводком инфраструктуры.

Напомним, в результате паводка в мае 2017 года в Ставропольском крае затопило тысячи домов в 29 населенных пунктов. Режим ЧС был введен 25 мая. 6 июля он был снят. Объем ущерба превысил 2,5 млрд рублей.

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Для дальнейшего предупреждения паводков в крае будут созданы единая система гидропостов и постоянная межведомственная комиссия по паводковым ситуациям. Кроме того, краем разработан комплекс противопаводковых мер на 6,4 млрд рублей.

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