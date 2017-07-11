В Татарии подвели итоги агрофорума «Всероссийский день поля — 2017»

Казань, , 11:12 — REGNUM Форум является крупнейшей в России выставочной площадкой передовых технологий в сельскохозяйственном производстве, современных отечественных и зарубежных специализированных машин и оборудования, платформой обсуждения инновационных методов землепользования. Основная цель Всероссийского дня поля — содействие развитию потенциала агропромышленного комплекса и повышение эффективности мер по развитию сельского хозяйства в России.

Александр Ткачев

Мероприятие посетил министр сельского хозяйства РФ, который провел совещание с руководителями региональных органов управления агропромышленного комплекса по вопросу проведения уборочных работ и качества растениеводческой продукции в условиях текущего года.

«В рамках Дня поля были проведены встречи с крупными потребителями, контрагентами, включая Ростсельмаш, с которым в прошлом году заключили соглашение о сотрудничестве и на базе нашего дистибуционно-логистического комплекса в селе Коноково Краснодарского края открыли агросупермакет, где сосредоточен широкий ассортимент удобрений и техники, обсудили с ними перспективы дальнейшего взаимодействия, которое уже принесло позитивные плоды для обеих сторон и всего российского агробизнеса», заявил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергей Пронин.

По итогам переговоров с рядом потребителей из Казани, где проходил форум, мы можем однозначно заявить о своем намерении увеличить присутствие на рынке Приволжского федерального округа, в котором у нас с аграриями уже успешно сотрудничает обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Волга», подчеркнул он.

Сбытовая структура Группы «ФосАгро» — ООО «ФосАгро-Регион» располагает предприятиями, присутствующими в 14 основных сельскохозяйственных регионах России, а также 21 складским комплексом, включая фасовочные мощности, на которых можно единовременно разместить более 450 тысяч тонн удобрений.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что «внутренний рынок всегда был и будет для нас в приоритете. Только за последние 5 лет наша компания увеличила поставки на него вдвое и в планах рост продаж еще на 20% к 2020 году».