Курортный сбор предлагают потратить на канализацию в Ялте

Ялта, Крым, , 11:10 — REGNUM Если курортный сбор будет введён, в Крыму он должен быть направлен на строительство канализации и газифицирование полуострова, в частности ЮБК (южный берег Крыма). Такое мнение на своей странице в Facebook высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко.

«Сколько сёл и посёлков ЮБК обеспечены нормальной системой канализации — более 20 тысяч абонентов без центрального водоотведения: большинство из них содержат не соответствующие никаким нормам выгребные ямы, другие без особых заморочек сразу сбрасывают отходы в море. А сколько населённых пунктов региона до сих пор не газифицировано, в скольких курортных сёлах и посёлках есть свои аптеки или ФАПы — можно долго перечислять, по каким параметрам Крым отстал от остальных регионов России», — отметил парламентарий.

По его мнению, несмотря на то, что сейчас на территории республики работает Федеральная целевая программа развития Крыма, ни один бюджет не в состоянии компенсировать то, что было заброшено на протяжении четверти века.

«Помимо фундаментальных проблем, существует масса других, возникающих у местных органов власти в связи с колоссально возрастающей нагрузкой в высокий курортный сезон: обеспечение населения транспортом, острая нехватка медперсонала и койко-мест в больницах, автомобильные парковки и многое другое», — подчеркнул Андрей Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в отдельных субъектах России. Изначально планировалось, что новый сбор появится в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению 11 июля прошли парламентские слушания с участием руководителей комитетов по бюджету и налогам; по труду, социальной политике и делам ветеранов; по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления; по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, а также лидеры парламентских фракций, губернаторы, общественные деятели, представители турбизнеса. Предлагаемые коррективы предполагают, что в первый год эксперимента сбор будет перечисляться на места в процентном соотношении 70/30 в пользу федерального бюджетах. Со второго года и последующие — 100% будут направляться на места.

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Также на слушаниях была предложена максимальная планка курортного сбора в 50 рублей.