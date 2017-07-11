Региональный экспортный стандарт внедрят в Ленинградской области

Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM Ленинградская область вошла в число «пилотных» регионов РФ, в которых до конца 2017 года будет внедрен региональный экспортный стандарт. Он заключается в создании благоприятных условий для экспорта продукции за счет внедрения единого системного подхода к развитию трансграничных поставок, сообщили 11 июля в областном правительстве.

Как объявило ранее АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), в пилотный проект вошли: Владимирская, Волгоградская, Калининградская, Курганская, Ленинградская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Свердловская, Челябинская, Ульяновская, области, Башкирия, Крым, Татария, Пермский, Ставропольский, Хабаровский края, Удмуртия.

Вошедшим в список пилотным регионам рекомендовано создать структурное подразделение, отвечающее за развитие несырьевого экспорта, вести публичный реестр экспортеров и обучение предпринимателей, желающих поставлять продукцию на внешние рынки, а также активно продвигать производимую в регионе продукцию за рубежом.

«Итогом внедрения регионального стандарта должно стать удвоение объемов несырьевого экспорта, рост числа малых и средних компаний-экспортеров (ежегодно на 5%), расширение географии поставок до 25 стран», — отметили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Там напомнили, что в экономике Ленинградской области экспорт вдвое превышает импорт. По данным за первый квартал 2017 года, объем экспорта составил $1,4 млрд, а объем импорта — около $0,6 млрд. Основу экспорта составляет продукция компаний нефтегазохимического сектора и обрабатывающей промышленности.

«Создание регионального экспортного стандарта позволит более эффективно работать с перспективными рыночными нишами для производителей», — считает заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Как отмечается в документах РЭЦ, основная задача апробации регионального экспортного стандарта — получение репрезентативной выборки, которая позволит скорректировать документ так, чтобы стандарт стал справедливым для всех субъектов Федерации. Цель внедрения регионального экспортного стандарта — закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.

Согласно рекомендациям РЭЦ, диверсификация несырьевого экспорта (максимальная доля одной отрасли) для субъекта Федерации составит до 40%, расширение географии поставок — не менее 25 стран, ежегодный прирост количества малых и средних компаний-экспортеров в регионе-участнике проекта — не менее 5%.

«В конце 2017 года РЭЦ подведет итоги, проанализирует результаты и внесет необходимые корректировки в стандарт. Актуализированный документ будет вынесен на общественное обсуждение и в рамках следующего этапа внедрен повсеместно в намеченный срок — до декабря 2018 года», — говорится в сообщении АО «РЭЦ».

АО «Российский экспортный центр» создано в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ.