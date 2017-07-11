Кудрин прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Москва, , 11:08 — REGNUM К концу 2017 года ключевая ставка Банка России может быть снижена до 8,5−8,25%. Об этом, как передают «Ведомости», сообщил бывший министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Мой таргет (по ключевой ставке Банка России) был на конец года 8,5%, точнее, мой прогноз, — сказал он. — Так и думаю — 8,5%, может быть, даже на 0,25 п. п. ниже».

Как ранее сообщало, с начала текущего года ЦБ РФ уже трижды снижал ключевую ставку. В марте она уменьшилась на 0,25 процентного пункта, в апреле — на 0,5 процентного пункта и 16 июня понизилась еще на 0,25 процентного пункта.

Таким образом, с начала 2017 года Банк России опустил ключевую ставку на 1%.

Читайте также: Во II полугодии снижение ключевой ставки продолжится — ЦБ РФ