Чешская компания намерена вложить $500 млн в строительство ГЭС в Киргизии

Бишкек, , 11:03 — REGNUM Чешская компания «Liglass Trading CZ» планирует потратить $500 млн (30,19 млрд рублей) на возведение Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом 10 июля, заявил глава Национального энергохолдинга Киргизии Айбек Калиев, пишет ИА «24.kg».

По его словам, инвестиции на первом этапе строительства должны будут составить около $230 млн (13,89 млрд рублей), на втором — $270 млн (16,3 млрд рублей). На подготовку технико-экономического обоснования подрядчику предоставили три месяца, а сама стройка займет около четырех лет.

Также киргизстанский чиновник заострил внимание на том, что условия этого контракта не предусматривают госгарантий и передачи принадлежащих Киргизии акций ЗАО «Верхне-Нарынский каскад ГЭС» в доверительное управление подрядчику, сообщил «Tazabek.kg».

Как будут распределены доли в проекте не сообщается.

Как отметил Калиев, возведение гидроэнергетических объектов такого уровня впервые будет осуществляться с привлечением частных денежных средств. «При этом инвестор не освобождается от уплаты налогов и сборов, а все споры будут решаться согласно законодательству Киргизии», — резюмировал глава энергохолдинга.

ИА REGNUM напоминает, что 10 июля 2017 года правительство Киргизии и чешская компания «Liglass Trading CZ» подписали соглашение о строительстве и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1.

Отметим, что ранее возведением Верхне-Нарынского каскада ГЭС занималась российская компания «Русгидро», однако киргизстанские власти расторгли с ней контракт из-за несоблюдения сроков строительства этого гидроэнергетического объекта.