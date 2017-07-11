В Саратовской области кредитный портфель заемщиков достиг 292 млрд рублей

Саратов, , 11:01 — REGNUM В Саратовской области кредитный портфель региональных заемщиков с начала года вырос почти на 5% и к 1 июня достиг 292 млрд рублей, в том числе предприятий — 153 млрд (рост на 8%), жителей — 139 млрд (рост на 2%). Такие данные предоставили ИА REGNUM в саратовском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России.

По информации ведомства, объем выданных банками кредитов саратовским заемщикам в январе-мае 2017 года составил 112,6 млрд рублей, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Выросло кредитование и юридических лиц (на 30%) — до 76,2 млрд, и жителей Саратовской области (на 23%) — до 36,4 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовском регионе общая сумма привлеченных банками средств граждан и организаций за 2016 год увеличилась на 4% — до 289 млрд рублей. Почти 80% от этой суммы приходится на вклады населения, в основном в рублях. Объем наличного денежного оборота в области за прошедший год составил 1 трлн 141,6 млрд рублей, рост по сравнению с 2015 годом — 0,3%. Такие показатели развития банковского сектора прозвучали в отчетном докладе управляющего отделением по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерины Бирюковой.

По её данным, в 2016 году ипотечный портфель банков вырос на 12% до 55 млрд рублей, при этом по-прежнему уровень просрочки по ипотеке остается низким и составляет менее 1%. В сфере микрофинансирования она также отметила положительную динамику. Портфель займов в микрофинансовых организациях Саратовской области за 9 месяцев 2016 года вырос на 82% до 374 млн рублей.

Банки региона по итогам 2016 года разместили средств в депозиты Банка России на сумму 247,3 млрд рублей (в 3,1 раза больше, чем в 2015 году). Объем кредитов Банка России, предоставленных саратовским отделением в 2016 году, вырос на 63% и составил 58,9 млрд рублей.

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