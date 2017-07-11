Госдолг Новосибирской области в ближайшие полгода вырастет на 17%

Новосибирск, , 10:57 — REGNUM Величина новосибирского областного долга в ближайшие шесть месяцев может вырасти на 17%, такое мнение высказал старший преподаватель кафедры региональной экономики и управления НГУЭУ Сергей Захаров, комментируя ИА REGNUM информацию у том, что показатели госдолга региона остаются неизменными второй месяц подряд.

По мнению Захарова, опубликованные данные свидетельствуют, что областное министерство финансов и налоговой политики продолжает плановую работу по управлению финансами региона.

«Законом об областном бюджете на 2017 год предусмотрено привлечение заимствований и погашение прежних обязательств на суммы около 109 млрд рублей за год с общим сокращением долга на 12,125 млн рублей. Сейчас эти показатели достигнуты примерно на 40% по привлечениям и на 45% по погашениям, что повторяет динамику прошлого года, когда к концу полугодия план был выполнен меньше чем на половину. До конца года область обязана погасить два бюджетных кредита: на 6 млрд рублей в июле и на 1,6 млрд рублей в декабре. В то же время планируется привлечь 5 млрд рублей через выпуск облигаций», — привёл цифры эксперт.

И по его словам, если в первом полугодии областной Минфин больше погашал, чем привлекал обязательства, то во второй половине года ситуация, вероятно, поменяется на обратную.

«Величина областного долга в ближайшие шесть месяцев может вырасти на 17% и вернуться к значениям конца 2016 года. Ожидаемый к концу года уровень госдолга области будет составлять порядка 47,8 млрд рублей, или 46% от доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений, которые прогнозируются на уровне 103 млрд рублей. Однако верхний предел для данного показателя, заложенный в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития области, составляет 58% на 2017 год и 56% на 2018−2019 гг. — то есть «люфт» достаточно большой», — отмечает Сергей Захаров.

Эксперт также подчеркнул, что если посмотреть на общепринятый в макроэкономике показатель долговой нагрузки как отношение величины долга к валовому продукту, то консервативный прогноз валового регионального продукта Новосибирской области на 2017 год равен 1,124 трлн рублей. Поэтому отношение долга к ВРП будет немногим выше 4%, что является очень низким значением.

«Для сравнения государственный долг всей Российской Федерации составляет 85% доходов федерального бюджета и более 13% ВВП, а к концу года может достигнуть 14,7% валового внутреннего продукта. Всё это позволяет характеризовать ситуацию с госдолгом в Новосибирской области как приемлемую с точки зрения финансовой устойчивости региона», — говорит Захаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный долг Новосибирской области на 1 июля составил 40,8 млрд рублей. Показатели остаются неизменными вот уже второй месяц подряд.

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В мае размер госдолга был несколько выше — на 1 мая он составлял 43,7 млрд рублей. На тот момент область уже рассчиталась по всем коммерческим кредитам.

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Отметим, что доходная часть бюджета Новосибирской области на 2017 год составляет 120,8 млрд рублей, расходная — 122,1 млрд рублей. Дефицит бюджета — 1,3 млрд рублей.