Инфляция в Марий Эл в июне превысила среднероссийский показатель

Йошкар-Ола, , 10:48 — REGNUM Инфляция в Марий Эл по итогам июня превысила среднероссийский показатель и составила 0,7%. С начала года потребительские цены на все товары и платные услуги в республике выросли на 2,3%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Наиболее значительно за месяц выросли цены на продовольственные товары — на 1,4%, продукты питания без учета алкогольных напитков подорожали на 1%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,3%, самый низкий показатель наблюдается в группе услуг — 0,2%.

С начала 2017 года наиболее высокий темп роста цен зафиксирован в группе продовольственных товаров — 3,2%, средние цены на услуги в Марий Эл с января выросли на 1,9%, непродовольственные товары подорожали на 1,7%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, показатель инфляции в России за июнь составил 0,6%. Таким образом, инфляция в Марий Эл превышает средний уровень роста цен в России.

При этом практически во всех регионах РФ фиксируется значительный рост цен на плодоовощную продукцию — капусту белокочанную, морковь, картофель, свеклу.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявлял, что ускорение инфляции в июне 2017 года стало для Банка России шоком. По прогнозам Дмитриева, в июле ускорения инфляции может не быть, поскольку показатели улучшаются. Так, отмечается хороший урожай картофеля — «одного из основных драйверов».