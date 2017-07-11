Комитет рекомендовал Госдуме списать долги крымчан украинским банкам

Москва, , 10:46 — REGNUM Правительственный законопроект о списании долгов по кредитам для граждан, проживающих в Крыму, комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля. Речь идёт о просрочках по кредитам, которые крымчанам выдавали украинские банки до 16 марта 2014 года.

Согласно предложению правительства, решение об отмене обязательств для заемщиков будут принимать власти республики Крым и города Севастополь. В их ведение перейдёт Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Если руководство регионом увидит основания для реструктуризации задолженности граждан Крыма перед банками Украины или обнуления обязательств, то у них появятся все законные права, чтобы это позволить. При этом, предполагается, что ФЗВ будет работать напрямую с Федеральной службой судебных приставов, то есть участие граждан в этом процессе не понадобится.

Как ранее отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, если инициатива будет принята, с крымчан смогут списать более 5 млн рублей долгов. Предполагается, что все исполнительные производства по заемщикам, чьи кредиты меньше такой суммы, будут прекращены, а аресты счетов сняты в течение 90 дней после принятия закона.

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