Или Аральское море, или нефть. Узбекистан сделал выбор

Астана, , 04:25 — REGNUM В 80−90-х годах Аральское море сократило акваторию, а чрезмерное содержание соли в нем привело к исчезновению всех рыб, кроме камбалы. Однако ситуацию удалось исправить, было восстановлено 22 вида рыб, вылов рыбы возрос за прошедшие 4 года на 65%, а экспорт увеличился втрое Сейчас разведение и переработка рыбы становятся значимой отраслью экономики Кзыл-Ординской области Казахстана. Однако такая позитивная статистика имеет отношение только к казахстанской части Аральского моря, в его узбекистанских водах ситуация иная: там все остается так же, как 30 лет назад. О политике двух стран в отношении важного водного ресурса региона рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Ответственное отношение к аральской проблеме позволило Казахстану разработать и реализовать проект «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря». Проект включает в себя чистку дельты реки, возведение плотины, рыборазведение. Первый этап проекта осуществлялся в первое десятилетие «нулевых», второй начался в 2015 году, стоимость этапов составила $85,79 млн и $126 млн. Несмотря на то, что в течение 2014−2015 гг Узбекистан, не поддерживавший реализацию проекта, вел сложные переговоры, казахстанская сторона проявила готовность закончить работы без участия Узбекистана.

Однако все не так просто. Дело в том, что на территории дельты Амударьи (и на дне Арала), который питает узбекистанскую часть Аральского моря, находятся нефтяные месторождения. Ведущаяся в этом районе разведка и добыча нефти связана с аральской проблемой непосредственно: если узбекская часть моря будет восстановлена, то в дельте реки поднимется уровень грунтовых вод, осушенные ныне части дна будут затоплены, и нефтегазовые работы значительно осложнятся. Это отрицательно повлияет на экономику Узбекистана, сделавшего свой выбор между спасением своей части Аральского моря и развитием нефтегазовой отрасли.

Подробности узнайте здесь: Почему у Казахстана получилось спасти Арал, а у Узбекистана нет?

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