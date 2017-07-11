Поддержка честного бизнеса: новые технические регламенты ЕЭК

Москва, , 10:09 — REGNUM 23 июня на Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) были приняты два технических регламента: «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» и «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Первый из них устанавливает требования к безопасности упакованной питьевой воды, выпускаемой в обращение на территории ЕАЭС, в том числе регламентирует порядок производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации питьевой воды. Кроме того, он устанавливает требования к упаковке и маркировке воды. Под действие этого технического регламента подпадает природная минеральная вода, в том числе столовая, лечебно-столовая и лечебная, а также природная питьевая, купажированная и обработанная вода, питьевая вода для детского питания и искусственно минерализованная питьевая вода.

Технический регламент «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» описывает требования к безопасности пожарных автомобилей, лестниц, систем пожарной автоматики, огнетушителей, пенообразователей, средств индивидуальной защиты органов дыхания и другого пожарного оборудования и механизмов. Оценка соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям документа будет проводиться в форме сертификации или декларирования соответствия. Срок действия сертификата или декларации не будет превышать пяти лет. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

О деталях нового технического регламента в интервью ИА REGNUM рассказал директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Арман Шаккалиев.

Насколько различались законодательства наших стран до введения единых регламентов Союза?

До принятия технических регламентов в каждом государстве была своя практика нормирования: у кого-то — национальный технический регламент, у кого-то — стандарт, у кого-то — ведомственные документы, например, СанПин. Для доступа на рынки всех пяти стран производителям и импортёрам приходилось обеспечивать и подтверждать соответствие своей продукции в каждой стране назначения.

С принятием же технических регламентов ситуация изменилась: для предпринимателей вместо пяти «дверей» появилась одна. Это позволило получить свободный доступ на рынки всех стран ЕАЭС для более 100 видов средств обеспечения пожарной безопасности, таких как огнетушители, пожарные шкафы, оповещатели, рукава, пожарные напорные и другие.

Установление единых обязательных требований к продукции в технических регламентах ЕАЭС — переход к цивилизованному рынку, где нет места подпольным производствам, есть прослеживаемость товара из поля, цеха, склада к столу, прилавку, а потребитель защищён и информирован. Поэтому, решая эту задачу, мы обеспечиваем как безопасность продукции на рынке Союза, так и выполняем одно из основных условий для свободного движения товаров.

Практика какой страны Союза была взята за основу для составления единых технических регламентов?

Мы не ставили перед собой задачу выбирать наилучший вариант только из действующих норм в ЕАЭС. Более того, сама логика подготовки технических регламентов строится на другой базе. Безусловно, есть международная практика и опыт других стран. Наша задача — проанализировать весь массив, учесть все плюсы и минусы и разработать более совершенный вариант. Так, требования технического регламента по воде гармонизированы с Кодексом Алиментариус на природные минеральные воды — CODEX STAN 108−1981 и общим стандартом на бутилированные питьевые воды — CODEX STAN 227−2001. Кроме того, мы учли опыт Европейского союза. В частности Директиву № 98/83/ЕС. Как результат, классификация вод у нас соответствует международной практике, но с учётом нашей специфики. Например, уже сложившейся на протяжении многих лет в государствах-членах практики применения отдельных категорий природных минеральных вод в качестве лечебно-профилактического средства.

Также основой для создания общего нормативного фундамента являются наши межгосударственные стандарты. Это и ГОСТ 13 273−88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия», которым пользовались практически все страны в постсоветский период, и технические регламенты, принятые в Таможенном союзе. Например, с 2010 года в отношении воды в ТС действовали Единые санитарные требования, а в техрегламенте Таможенного союза 021/2011 установлены микробиологические показатели питьевых минеральных природных, столовых, лечебно-столовых, лечебных, питьевых, искусственно минерализованных вод. С 2013 года же питьевая вода, расфасованная в ёмкости, и питьевая минеральная вода являются объектом технического регламента ТС «О безопасности пищевой продукции».

При подготовке техрегламента «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» реализован рамочный подход к нормированию по аналогии с передовыми международными практиками.

В самом техническом регламенте заложены только общие требования к средствам пожарной безопасности и пожаротушения, аналогичные международным и региональным как, например, в Директиве ЕС № 686 1989 года о средствах индивидуальной защиты. Так, специальная одежда пожарного должна обеспечивать защиту от опасных факторов пожара и неблагоприятных климатических воздействий. При этом степень защиты должна характеризоваться показателями, значения которых устанавливаются в соответствии с необходимостью обеспечения безопасных условий труда пожарных.

Также хочу отметить, что при разработке проекта документа учтён опыт Российской Федерации, на территории которой с 2008 года действует национальный технический регламент «О требованиях пожарной безопасности». В этой связи не должно возникнуть ощутимых экономических последствий, в частности для производителей противопожарной техники и оборудования, выполняющих требования национального регламента России, при переходе на единые требования.

И ещё один плюс, обеспечивающий плавный переход на единое регулирование — требования регламента будут реализовываться через применение межгосударственных стандартов, многие из которых уже действуют в странах сегодня.

Предприятиям каких стран придётся вложиться больше остальных, чтобы привести своё производство в соответствие с новыми стандартами?

Сейчас сложно говорить об этом. Уровень развития промышленности в странах Союза различается. Однако следует помнить, что технические регламенты разрабатываются для того, чтобы обеспечить безопасность потребителя. А если вспомнить о средствах пожаротушения, то на одну чашу весов ложится человеческая жизнь. Поэтому важно, чтобы в распоряжении сотрудников МЧС было качественное оборудование. И если для этого предприятиям нужно модернизировать свои производственные мощности, значит, им придётся это сделать. Однако надо учитывать два важных аспекта.

Во-первых, за основу были взяты международные требования. Для производителей, активно работающих с третьими странами, такой подход не приведёт к существенным издержкам. Они уже производят технику и оборудование, соответствующие международным стандартам. Наоборот, мы избавляем их от давления со стороны недобросовестных конкурентов — «теневых» мастерских, где клепают продукцию без учёта требований безопасности.

Во-вторых, при разработке техрегламентов мы привлекаем к активному обсуждению проектов этих документов представителей бизнеса, органов власти и общественных объединений, профессиональные ассоциации, общества потребителей. Их предложения, учитываются разработчиками. Кроме того, Комиссия использует процедуру двухмесячного публичного обсуждения большинства разрабатываемых инициатив на сайте ЕАЭС. Только после этого, с учётом общественного мнения и позиций правительств стран Союза, проект рассматривается на заседании Коллегии или Совета Комиссии. Так, предприниматели активно участвовали в обсуждении технического регламента на воду уже с 2012 года. Таким образом, требования документа были известны бизнес-сообществу уже на этапе разработки.

Кроме того, мы предусмотрели гибкий переходный период. Дата вступления в силу технического регламента на воду — 1 января 2019 года, по пожарной безопасности — 1 января 2020 года. И, как и для других техрегламентов, будут предусмотрены переходные положения, которые будут утверждены на заседании коллегии Комиссии в ближайшее время.

Предусмотрен ли общий орган для осуществления контроля за соблюдением единых норм?

С учётом того, что на текущий момент уже приняты 44 технических регламента, обеспечение их применения в государствах-членах Союза на равных условиях является важной задачей. Договор о ЕАЭС устанавливает, что национальные законодательства государств-членов регулируют государственный контроль за исполнением единых обязательных требований. Правительства стран Союза для каждого регламента определяют, какие органы власти будут осуществлять надзорные функции.

Сейчас Комиссия готовит проект Соглашения o принципах и подходах государственного надзора. Важным нововведением документа станет применение риск-ориентированного подхода при проведении надзорных мероприятий. Мы уходим от планового тотального контроля — он будет осуществляться только на основе анализа рисков. К тому же упор будет делаться на профилактику нарушений.

Предполагается, что будет также сформирована единая информационная система об опасной продукции и установлен единый порядок взаимодействия органов государственного надзора стран ЕАЭС.

Проект соглашения рассмотрен на заседании Коллегии в марте 2017 года и направлен на внутригосударственное согласование.