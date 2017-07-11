Первые блоки ТЭС в Крыму будут запущены по графику — Новак

Москва, , 10:01 — REGNUM Глава Минэнерго Александр Новак заявил журналистам 11 июля, что в ведомстве рассчитывают на запуск первых блоков теплоэлектростанций (ТЭС) в Крыму по графику — в первом квартале 2018 года, несмотря на ситуацию с компанией Siemens.

По его словам, проект будет реализован в любом случае, даже если турбины отзовут. В Крыму необходимо строительство генерации, напомнил Новак.

«Компании реализуют с теми техническими решениями, которые были приняты», — сказал министр.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что две газовые турбины Siemens были поставлены в Крым в обход антироссийских санкций Европейского союза.

Данные турбины предназначены для двух тепловых электростанций (ТЭС), которые строятся в Севастополе и Симферополе согласно Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

ТЭС возводит инжиниринговая дочка «Ростеха» компания «Технопромэкспорт».Одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, является компания «Интеравтоматика».

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