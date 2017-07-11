Узбекистан и Европейский инвестбанк начинают сотрудничество

Ташкент, , 10:06 — REGNUM Телеконференция с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) проведена 10 июля в Министерстве иностранных дел Узбекистана. Как сообщает внешнеполитическое ведомство, в ней приняли участие эксперты МИД, министерств финансов, юстиции, внешней торговли, Государственного комитета по инвестициям, Генеральной прокуратуры, Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре Узбекистана.

«В ходе мероприятия специалистами постатейно рассмотрен проект Рамочного соглашения о деятельности ЕИБ на территории Узбекистана», — говорится в сообщении.

По итогам обсуждения стороны договорились активизировать работу по внутригосударственному согласованию проекта соглашения и подготовке его к подписанию.

«Стороны также согласились провести в ближайшее время очередной раунд переговоров по проекту указанного соглашения», — сообщает МИД.

ЕИБ является государственным финансово-кредитным учреждением Европейского союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС. Уставный капитал формируется из взносов стран — участниц и составляет 232,393 млрд евро.