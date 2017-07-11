Самолеты из Арабских Эмиратов будут летать в Чечню

Грозный, , 09:55 — REGNUM Регулярные рейсы из Грозного в Объединенные Арабские Эмираты планируется открыть уже в 2017 году. Авиакомпания Air Arabia намерена запустить авиасообщение из столицы Чечни в город Шарджа, сообщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе главы и правительства Чечни.

По словам управляющего авиакомпанией по России Яны Вазири, определяющим для создания проекта является расположенность Грозного по отношению к соседним республикам Северного Кавказа. Авиарейсы из Чечни могут заинтересовать не только местных жителей, но также жителей Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, считают в компании.

Поначалу авиаперевозчик планирует запустить один рейс в неделю. При необходимости частота рейсов будет увеличена. Директор развития сети маршрутов авиакомпании Тони Уитби считает, что маршрут будет востребован. По его словам, парк авиакомпании состоит из самолетов экономкласса до 168 мест. Срок эксплуатации авиатехники в среднем около двух лет. Помимо пассажирских перевозок, компания может предоставить дополнительные возможности для перевозки грузов.

В кабинете министров Чечни находят предложение авиакомпании из Арабских Эмиратов очень привлекательным. По словам председателя правительства Абубакара Эдельгериева, когда были открыты первые рейсы в Турцию, частота полетов составляла всего раз в неделю. В настоящее время число рейсов увеличено до шести. Маршруты за рубеж из Грозного становятся все более популярными среди жителей Чечни и соседних регионов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года первый самолет из Грозного вылетел в Германию. Рейс по маршруту Грозный — Мюнхен выполняет авиакомпания UTair. Еженедельно по четвергам в Германию летает самолет Boeing 737.

В марте 2017 года было установлено авиасообщение между Чечней и Турцией. Из Грозного в Стамбул его запустила турецкая авиакомпания «Анур Эйр». Полеты выполняются на самолетах А320 вместимостью 180 пассажиров.

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