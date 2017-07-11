Нефть подрастает в цене: Ливия и Нигерия собираются на встречу ОПЕК+

Москва, , 09:51 — REGNUM Мировые цены на нефть демонстрируют умеренный рост на фоне возрастающего спроса на сырье и возможного участия представителей Ливии и Нигерии во встрече ОПЕК и других нефтедобывающих стран (ОПЕК+). Об этом говорят данные торгов.

Так, по состоянию на 8:02 мск североморская нефтяная смесь марки Brent, поставляемая в сентябре, подорожала на 0,38% — до $47,06 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI показали рост на 0,36% — до $44,56 за баррель.

Как отмечает Reuters, положительная динамика цен на черное золото отчасти вызвана увеличением спроса, прогнозируемого в ближайшие недели. Еще один фактор — предстоящая встреча в формате ОПЕК+.

10 июля министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что в мероприятии могут принять участие представители Ливии и Нигерии. Встреча запланирована на 24 июля и состоится в Санкт-Петербурге.

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Как сообщало ИА REGNUM, ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, не входящие в организацию, в конце 2016 года заключили в Вене соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей относительно показателей октября. Из указанного объема 300 тыс. баррелей приходятся на Россию. В мае 2017 года срок действия соглашения, изначально заключенного на шесть месяцев, был продлен еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.