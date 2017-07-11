Украина стала лидером по импорту медовухи и сидра из России

Москва, , 09:49 — REGNUM Экспорт российской медовухи и сидра в США и на Украину вырос в 2016 году почти вдвое, сообщает со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы RT.

В США было поставлено 110 тыс. литров сидра и медовухи, что на 129% больше, чем годом ранее. Рост экспорта этих напитков на Украину составил 145% — до 2 млн 60 тыс. литров.

Таким образом, в 2016 году Украина вышла на первое место по поставкам сидра и медовухи. На втором месте — Белоруссия (295 тыс. литров), на третьем — Таджикистан (186 тыс. литров).

Выросли продажи сидра и медовухи также в Латвию и Эстонию. Общий уровень российского экспорта яблочного и грушевого сидра и медовухи в 2016 году вырос на 4% и составил 3 млн 352 тыс. литров.

По мнению экспертов, рост экспорта обеспечили новые импортеры, найденные российскими производителями. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин также отметил, что способствовать росту производства могла отмена лицензий на эти напитки.

Кроме того, отметил специалист, в 2015 и 2016 годах акциз на медовый напиток и сидр был низким, он составлял всего 9 рублей за литр. С 1 января 2017 года акциз вырос до 21 рубля за литр.