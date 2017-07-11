Названы категории граждан, подпадающие под новые льготы автокредитования

Москва, , 09:42 — REGNUM Постановление об изменениях в порядке предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования в России подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили 11 июля в правительстве РФ.

Постановление №808 подписано 7 июля 2017 года. В 2017 году предусматривается продолжение программы льготного автокредитования.

Отметим, что, в соответствии с новыми программами автокредитования, отдельным категориям граждан будет предоставлено право на дополнительную единовременную скидку в размере десяти процентов стоимости приобретаемого автомобиля гражданам.

Эта льгота распространяется на людей, имеющих двух или более несовершеннолетних детей и тем, кто покупает машину впервые. Соответственно первая категория подпадает под программу «Семейный автомобиль», вторая — «Первый автомобиль».

«Планируется реализовать не менее 58,35 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Напомним, в начале июня 2017 года в Минпромторге заявили, что в июле будут запущены новые программы государственной поддержки автопрома. Кроме прорамм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» упоминались программы «Русский тягач», «Русский фермер» и «Свое дело».

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