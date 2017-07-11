Сахалинский Поронайск в суде отстаивает право на чистую воду

Поронайск , Сахалинская область, , 09:44 — REGNUM Администрация сахалинского Поронайска в суде требует от ООО «Водоканалпроект» доработать проектную документацию по модернизации городского водоснабжения. В результате некачественно проведенной модернизации из кранов в домах вместо воды течет грязь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация города требует, чтобы проектная документация была дополнена станцией повышения давления, которая необходима для запуска станции обезжелезивания. Городские власти убеждены, что проектировщик допустил ошибку при подготовке проекта, а в результате жители лишены нормального водоснабжения, на модернизацию которого потрачено 160 млн бюджетных рублей.

В июне вице-мэр Поронайска Ольга Гапова сообщала, что на доработку проекта и строительство станции повышения давления нужны еще 15 млн рублей. Городу такую сумму найти сложно, поэтому администрация попытается в суде взыскать хотя бы часть денег с ООО «Водоканалпроект», — сообщило ИА Сахалин. Инфо

В ходе судебных слушаний эксперты уже доказали, что и подготовке проекта не были учтены рекомендации местных коммунальщиков.

Руководство ООО «Водоканалпроект» свою вину отрицает, называет спор придуманным, утверждая, что нормальное водоснабжение возможно и без строительства дополнительного объекта. Однако жителям Поронайска от этого не легче — они по-прежнему не могут пользоваться грязной водой, которая течет из кранов.

Судебное разбирательство продолжается. Очередные слушания назначены на 21 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Долгожданная модернизация водовода и строительство станции обезжелезивания не принесли ожидаемого результата жителям сахалинского Поронайска — вода в кранах теперь есть, но она совершенно грязная. Из-за грязной воды красно-коричневого цвета у поронайцев портится не только настроение: из-за всевозможных примесей из строя выходит сантехника, бытовая техника, забиваются фильтры. Да и просто — люди не могут пользоваться такой водой — ни мыться в ней, ни готовить еду. Между тем, новая, но бесполезная из-за ошибки проектировщика станция обезжелезивания — не единственная проблема поронайцев. Водопроводные сети города — ровесники Сахалинской области. Их износ превысил все мыслимые сроки. За десятилетия эксплуатации в коммуникациях скопились шлаки и грязь. Вода в старых скважинах — тоже с примесями, не делающими ее качественней.

Проблема водоснабжения вообще характерна для Сахалинской области. В городе Холмск, например, она тянется еще с советских времен.