Жители Алтайского края стали брать больше кредитов

Барнаул, , 09:30 — REGNUM С начала 2017 года жители Алтайского края (физические лица) взяли в банках более 37,7 млрд. рублей кредитов. На 1 июля темп роста выдачи займов составил 122,4%. Такие данные приводит минэкономразвития края со ссылкой на информацию Банка России. Повышенный интерес к кредитованию, по мнению чиновников, объясняется майским снижением средневзвешенных процентных ставок для граждан (на срок до года на 1,1 п.п., на срок свыше года — на 2,6 п.п.), которые в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составили 17,3% и 15,4% соответственно.

Всего к началу второго полугодия 2017 года кредитные организации предоставили алтайским заемщикам более 88,6 млрд. рублей, что на 858 млн. рублей превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«Объем выданных средств в иностранной валюте за тот же период увеличился со 113 до 397 млн. рублей. В целом за пять месяцев текущего года темп роста объемов кредитования в регионе составил 101,0%», — отмечают в минэкономразвития Алтайского края.

Известно также, что более половины займов в крае (около 51 млрд. рублей) выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе 24,1 млрд. рублей субъектам малого и среднего предпринимательства.

Чаще всего кредиты берут на покупку недвижимости, аренду и предоставление услуг (165%). Также кредитование популярно в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (150,8%) и сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (135,6%).

Напомним, средневзвешенные процентные ставки для представителей бизнес-сообщества в мае текущего года составили 13,8% при кредитовании на срок до года и 13,0% — на срок свыше года (за аналогичный период 2016 года — 16,3% и 13,5% соответственно).

Вместе с тем, общая задолженность по ссудам в Алтайском крае составила 259,3 млрд. рублей, а просроченная задолженность в общем объеме ссудной задолженности снизилась в сравнении с прошлым годом на 3,3 млрд. рублей, и на 1 июля составила 30,9 млрд. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, темп роста выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в регионе с начала 2017 года составил 109,6% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года), темп роста объемов ипотечного кредитования — 111,1%.

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