Свыше 1,6 млрд рублей ушло по кредитам: «Татфондбанк» просит вернуть их

Казань, , 09:28 — REGNUM

Обанкроченный «Татфондбанк» подал в Арбитражный суд Татарии три иска о признании недействительными переводов, сделанных в счёт погашения долгов по кредитным договорам. В своём заявлении конкурсный управляющий банка просит также применить последствия недействительности, то есть вернуть денежные средства на счета, с которых были сделаны переводы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В первом исковом заявлении «Татфондбанк» просит признать недействительным списание двумя операциями 49,04 млн рублей со счетов ООО «Дрожжановский Элеватор». Переводы были осуществлены 28 ноября и 12 декабря 2016 года в рамках кредитного договора, заключённого с банком 29 июня 2016 года.

Второй иск также подан по переводам со счетов этой же компании, но сумма — более 486 млн рублей. Списания были сделаны 30 ноября и 7 декабря 2016 года.

Третье исковое заявление касается трёх операций списания со счетов ООО «Роял Тайм Групп», которые проводились 5, 7 и 12 декабря 2016 года. Всего в счёт погашения долга по кредитным договорам было списано более 1,1 млрд рублей. Второй транш, свыше 518,1 млн рублей, был осуществлён в рамках кредитного договора, заключённого компанией с ПАО «Тимер Банк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» подал иски, в которых оспаривает свыше 20 операций по списанию более 881,47 млн рублей. Самая крупная оспариваемая сумма — 313 504 708,03 рубля. 7 декабря 2016 года, когда уже было известно о проблемах с ликвидностью у банка, перевод на эту сумму был совершён со счетов ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» в счёт задолженности по пяти кредитным договорам. Договоры были заключены в мае-июле 2016 года между ПАО «Татфондбанк» и ООО «Сельхозпредприятие «Свияга».

Некоторые из компаний, фигурирующие в этом пакете исков «Татфондбанка», находятся в стадии банкротства или ликвидации.

Напомним, с 11 апреля, даты объявления «Татфондбанка» банкротом, конкурсный управляющий сообщил о намерении обанкротить десяток компаний. Среди них — ООО «Татинк-Финанс», ООО «Татсельхозпродукт», ООО «Урман».

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» также планирует подать иск о банкротстве своего крупного акционера — ООО «Новая нефтехимия» из Казани. Компания имеет в банке долю в 17,36%

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19 апреля 2017 года в рамках уголовного дела, подозреваемым по которому проходит Роберт Мусин, было арестовано имущество ООО «Новая нефтехимия». 30 июня Верховный суд Татарии утвердил это решение районного суда.

По версии следствия, председатель правления ПАО «Татфондбанк», депутат Госсовета РТ 53-летний Роберт Мусин с группой сотрудников, зная о неплатёжеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «ТДК-Актив», по учредителю связанной с ООО «Новая нефтехимия». Всего по семи кредитным договорам было выведено имущества на сумму 1,14 млрд рублей. Его оформили в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.

В итоге кредитные обязательства остались без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счёт продажи залогового обеспечения снизилась. В результате банк не смог выполнить обязательства перед кредиторами на сумму свыше 1 млрд рублей.

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В настоящее время глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В конце июля следственные органы сообщили о новых эпизодах этого уголовного дела.

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ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года. Первое заседание кредиторов банка запланировано на 17 июля.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.