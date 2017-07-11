С аэродрома «Бельбек» будет летать региональная авиация

Севастополь, , 09:12 — REGNUM Севастопольский аэропорт «Бельбек» может занять нишу региональных авиаперевозок для сообщения с Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Ставрополем и другими городами на расстоянии до 600 км. Об этом журналистам 10 июля заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы ищем дополнительную загрузку аэропорта. Использование аэропорта «Бельбек» для региональной авиации предложено как одна из ниш, которая будет развиваться в дальнейшем. Плечо в 400−600 километров наиболее оптимальное», — сказал Овсянников.

«Аэропорт сегодня используется военными. Поэтому неправильно говорить, что аэропорт примет на себя основной поток пассажиров. «Бельбек» может использоваться в качестве дополнительного резерва по мощности к аэропорту Симферополя», — сказал министр транспорта РФ Максим Соколов. По его мнению, аэропорт может быть развит для авиации общего назначения и бизнес-авиации.

Как сообщало, городское правительство в марте утвердило проект планировки и межевания территории аэропорта. Площадь территорий для транспортного обеспечения безопасности составляет 478 га (для целей военного ведомства), для гражданского сектора — 74 га.

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Ранее правительство РФ определилось со схемой развития аэропорта «Бельбек» в Севастополе — его гражданский сектор признан филиалом аэропорта «Симферополь». На решение повлияло отсутствие соинвестора для строительства объектов гражданской части.

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