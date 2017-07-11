Стройка Керченского моста и ремонт дороги в Севастополе борются за арматуру

Севастополь, , 09:04 — REGNUM Металлическая арматура редкой марки, заказанная для ремонта оползневого участка дороги под Севастополем, попадая на полуостров, перенаправляется на приоритетный объект — строительство Керченского моста. В ситуацию с дефицитом металла на площадке в Севастополе вмешался министр транспорта РФ Максим Соколов, анонсировав открытие дороги к концу месяца, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Принято решение помочь с обеспечением необходимого количества материала для строительной площадки. Эту помощь мы сейчас оперативно организуем», — сказал Соколов.

Министр заявил, что ремонт автодороги будет завершен к концу июля, но уже сейчас можно сказать, что «с чрезвычайной ситуацией справились».

Ранее правительство Севастополя ставило подрядчику задачу завершить реконструкцию до 25 июля.

«Надеемся, что к 31 июлю мы этот объект сдадим, потому что объездная дорога испытывает сверхнагрузку, особенно в последние две недели», — сказал глава города Дмитрий Овсянников.

Он добавил, что дополнительные средства к выделенным 70 млн рублей не потребуются, во всяком случае, лимит в 100 млн рублей не будет превышен.

Как сообщил ИА REGNUM представитель подрядчика «ЛТК Групп», у компании есть трудности со снабжением арматурой для возведения мощной подпорной стены. Материал производится по специальному заказу для Севастополя только на двух российских металлургических заводах — в Абинске и Челябинске. Однако поставки перехватывает стройка Керченского моста, пользуясь своим преимущественным положением.

«Мы упираемся только в поставки и логистику. Основная проблема — дефицит арматуры 32 марки 400. Недопоставки составляют 54 тонны», — сказал заместитель директора Владимир Логвинченко.

Участок дороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь в районе подъема от с. Фруктовое к Мекензиевым горам был перекрыт 10 марта — движение происходило по одной полосе. 14 марта дорога была перекрыта для движения любого транспорта после того, как дорожное полотно было разорвано трещинами с перепадами до метра.

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