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В Хабаровском крае поддержат семьи, планирующие первого ребенка

Экономика

Программу, согласно которой молодые семьи, планирующие первенца, смогут получить помощь на приобретение жилья, одобрил глава региона Вячеслав Шпорт

Хабаровск, 11 июля 2017, 09:12 — REGNUM  В 2018 году в Хабаровском крае может появиться новая программа помощи молодым семьям. Проект предусматривает существенные выплаты на приобретение жилья семьям, планирующим рождение первого ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Уже в ближайшее время региональный Минстрой и управление семейной политики губернатора и правительства края завершат работу над программой помощи молодым семьям, решившим родить первенца. Окончательные критерии проекта пока дорабатываются, но уже известно, что ожидающие первого малыша семьи смогут претендовать на выплаты в размере от 25% до 40% расчетной стоимости приобретенного или взятого в ипотеку жилья.

«Мы планируем установить срок реализации программы с 2018 по 2020 год. На ее воплощение в жизнь потребуется несколько миллиардов рублей. Стимулировать планируется как семьи, в которых еще нет детей, так и те, в которых родился второй, третий и последующие дети. Сейчас мы просчитываем все параметры, готовим экономическое обоснование», — рассказал зампред правительства края по вопросам социального развития Виктор Чаюк.

Семьи Хабаровского края, в которых родился второй, третий, а также последующие дети, имеют право на получение федерального и краевого материнского капитала. По мнению представителей социального блока регионального правительства, в сумме такие меры поддержки позволят решить не только демографическую, но и жилищную проблему — семьям проще будет обзавестись собственными квадратными метрами.

«Программы помощи молодым семьям действуют и сегодня в крае. И это очень качественные программы. Главное, что люди в них верят. Например, программа «Молодым семьям — доступное и комфортное жилье. Эта программа действует как в крае, так и в районе, и в поселениях, если поселения примут решение в ней участвовать и у них достаточно на это средств. Это — реальная помощь, которая уже работает», — рассказала заместитель главы Ванинского муниципального района Галина Губакина.

Новую программу в целом одобрил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт:

«В целом я поддерживаю новое начинание, но хочу, чтобы все расчеты были выполнены предельно качественно. Обязательно обсудите программу с людьми. Граждане должны четко понимать условия участия, осознавать сроки. Только в этом случае программа достигнет своей цели», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока. Ожидается, что при реализации концепции численность населения ДФО увеличится до 7 млн человек. На 1 января 2016 года на Дальнем Востоке России проживало 6,2 млн человек. С 1991 по 2000 годы население ДФО сократилось на 1 млн 1232 тыс. человек, из них 94% — за счет миграции. Впервые с того времени пусть небольшой, но все же рост численности дальневосточников отмечен с 2012 по 2015 годы — на 30, 98 тыс. человек. Впрочем, многие эксперты полагают, что в это время люди перестали уезжать просто потому, что не имели на это денег — рынок недвижимости встал, люди не могли продать свое жилье в ДФО, следовательно, не могли и уехать.

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Демографическая статистика