В Хабаровском крае поддержат семьи, планирующие первого ребенка

Хабаровск, , 09:12 — REGNUM В 2018 году в Хабаровском крае может появиться новая программа помощи молодым семьям. Проект предусматривает существенные выплаты на приобретение жилья семьям, планирующим рождение первого ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Уже в ближайшее время региональный Минстрой и управление семейной политики губернатора и правительства края завершат работу над программой помощи молодым семьям, решившим родить первенца. Окончательные критерии проекта пока дорабатываются, но уже известно, что ожидающие первого малыша семьи смогут претендовать на выплаты в размере от 25% до 40% расчетной стоимости приобретенного или взятого в ипотеку жилья.

«Мы планируем установить срок реализации программы с 2018 по 2020 год. На ее воплощение в жизнь потребуется несколько миллиардов рублей. Стимулировать планируется как семьи, в которых еще нет детей, так и те, в которых родился второй, третий и последующие дети. Сейчас мы просчитываем все параметры, готовим экономическое обоснование», — рассказал зампред правительства края по вопросам социального развития Виктор Чаюк.

Семьи Хабаровского края, в которых родился второй, третий, а также последующие дети, имеют право на получение федерального и краевого материнского капитала. По мнению представителей социального блока регионального правительства, в сумме такие меры поддержки позволят решить не только демографическую, но и жилищную проблему — семьям проще будет обзавестись собственными квадратными метрами.

«Программы помощи молодым семьям действуют и сегодня в крае. И это очень качественные программы. Главное, что люди в них верят. Например, программа «Молодым семьям — доступное и комфортное жилье. Эта программа действует как в крае, так и в районе, и в поселениях, если поселения примут решение в ней участвовать и у них достаточно на это средств. Это — реальная помощь, которая уже работает», — рассказала заместитель главы Ванинского муниципального района Галина Губакина.

Новую программу в целом одобрил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт:

«В целом я поддерживаю новое начинание, но хочу, чтобы все расчеты были выполнены предельно качественно. Обязательно обсудите программу с людьми. Граждане должны четко понимать условия участия, осознавать сроки. Только в этом случае программа достигнет своей цели», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока. Ожидается, что при реализации концепции численность населения ДФО увеличится до 7 млн человек. На 1 января 2016 года на Дальнем Востоке России проживало 6,2 млн человек. С 1991 по 2000 годы население ДФО сократилось на 1 млн 1232 тыс. человек, из них 94% — за счет миграции. Впервые с того времени пусть небольшой, но все же рост численности дальневосточников отмечен с 2012 по 2015 годы — на 30, 98 тыс. человек. Впрочем, многие эксперты полагают, что в это время люди перестали уезжать просто потому, что не имели на это денег — рынок недвижимости встал, люди не могли продать свое жилье в ДФО, следовательно, не могли и уехать.