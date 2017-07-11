Заготовку кормов в Татарии усложнили дожди и низкие температуры

Казань, , 08:51 — REGNUM

В Татарии достаточно сложно идёт заготовка кормов, но особое беспокойство Минсельхоза РТ вызывает созревание кукурузы и подсолнечника. Такое заявление в рамках брифинга 11 июля сделал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Ахметов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Несколько специфично идёт летний период в этом году. И должен признать достаточно сложно идёт процесс кормозаготовки в республике. Связано это со сложными климатическими условиями — не хватает тепла для активной вегетации растений», — добавил Ахметов, уточнив, что относительно этого периода прошлого года отставание произошло почти в два раза.

Министр отметил, что по многолетним травам ещё достаточно много предстоит убрать первого укоса, но, если погода продержится 7−8 дней, то он будет завершён.

«Есть некоторая озабоченность зерновой кукурузой и подсолнечником. Обе культуры теплолюбивые, а тепла не хватает, но если август-сентябрь будут теплее, чем обычно, тогда они догонят себя по вегетации, — уточнил Ахметов. — Кукурузу выращиваем как высокоэнергетический корм, который должен обеспечить высокие удои. Это стратегический ресурс нашего кормопроизводства. Но без кормов мы своё животноводство не оставим».

Отвечая на вопрос журналиста об убытках, которые причинила погода, министр сообщил, что не видит пока серьёзного вреда от осадков.

«Наш гидрометцентр по юго-востоку представили данные, что есть переувлажнение почвы, но я бы не сказал, что какие-то посевы погибли. Осадков было много, но пока серьёзного вреда от них я не вижу», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв, принявший участие во «Всероссийском дне поля» в Казани, заявил, что сроки уборки зерновых в России отодвинулись на две-три недели. На июль 2017 года в стране намолотили 1,5 млн тонн хлеба против 4 млн тонн на эту же дату прошлого года. Он добавил, что урожайность в этом году будет меньше и к этому нужно быть готовыми, уточнив, что несмотря на проблемы со сроками, хлеба в России хватит.

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