ЕБРР может отказать «Нафтогазу» в выделении транша

Киев, , 08:48 — REGNUM Отказать в выдаче кредита на приобретение газа «Нафтогазу Украины» может Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщают 11 июля украинские «Вести».

По его словам, предоставление очередного транша от ЕБРР «Нафтогазу» на закупку газа под вопросом в связи с «низким уровнем выполнения плана реформ», которые предписывал банк компании.

Читайте также: В 2017 году ЕБРР вложит в экономику Украины 1 млрд евро

Коболев добавил, что до конца июля, согласно указаниями ЕБРР, компанией должны быть приняты финансовый план и показатели деятельности Наблюдательного совета. В случае выполнения условий ЕБРР, «Нафтогаз» может получить новый транш в размере $300 млн.

Ранее ЕБРР уже выделил «Нафтогазу» два кредита размером по $300 млн, всего кредитная линия рассчитана до 2018 года.

Читайте также: Европейский банк развития: Инвесторы не обязаны вкладывать в Украину

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) отложил очередной транш Киеву в связи с задержкой в выполнении предписанных Украине реформ. В частности, речь идет о земельной реформе, согласно которой Киев должен снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Читайте ранее в этом сюжете: Не успели с реформами: МВФ задержит пятый транш Киеву