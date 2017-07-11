Миллиардер Баффет передал на благотворительные цели свыше $3 млрд

Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Американский миллиардер Уоррен Баффет передал на благотворительные цели $3,17 млрд. Пожертвование в виде акций компании Berkshire Hathaway получили фонд Билла и Мелинды Гейтс и структуры, связанные с семьей самого Баффета, передает Reuters.

Речь идет о 18,63 млн акций класса «B» Berkshire Hathaway. Стоимость каждой из них по итогам торгов 10 июля составила $170,25.

В 2006 году инвестор и создатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заявил о намерении постепенно передать все акции своей компании на благотворительные цели. За прошедшее время объем пожертвований достиг $27,54 млрд.

Получателями выступают пять организаций, включая фонд Билла и Мелинды Гейтс, на долю которого пришлось уже около $21,9 млрд. Основанный в 1994 году фонд Гейтса называет своими главными целями поддержку и улучшение системы здравоохранения, а также борьбу с голодом в странах третьего мира.

По данным журнала Forbes, благодаря текущему крупному пожертвованию Баффет стал четвертым человеком в мире по объему средств, переданных на благотворительность.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне миллиардер Уорнер Баффет продал право совместного обеда с ним за более чем $2,6 млн. Такой аукцион Баффет провел в 18-й раз. Обладатель лота получил право не только пообедать с 86-летним американским инвестором, но и задать ему любые вопросы. Вырученные средства Баффет направляет фонду Glide Foundation, который оказывает помощь бездомным жителям Сан-Франциско.

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