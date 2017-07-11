В России новый автомобиль можно будет купить со скидкой 10%

Москва, , 08:41 — REGNUM Постановлением правительства РФ изменен порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования, сообщается на сайте правительства РФ.

Предусматривается реализация новых адресных мер поддержки автомобильной промышленности.

Так, в рамках новых программ автокредитования будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля.

Такое право будет предоставляться гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность («Первый автомобиль»).

Минпромторгу России выделены бюджетные ассигнования в размере 3,75 млрд рублей для предоставления в 2017 году субсидий на эти цели.

В рамках новых адресных мер поддержки автомобильной промышленности «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» планируется реализовать не менее 58,35 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпромторг РФ заявлял, что в июле 2017 года запустят программы: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Русский фермер» и «Свое дело». Всего до конца 2017 года на подобные меры поддержки автопроизводителей будет выделено 7,5млрд рублей.

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