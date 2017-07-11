СМИ: Западные инвесторы работают в России через офшоры

Москва, , 08:27 — REGNUM После введения США и ЕС экономических санкций против Российской Федерации резиденты иностранных государств стали инвестировать в РФ, используя офшорные страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минфину.

«Через них (офшорные страны) работают резиденты западных стран, которым запрещено вкладывать деньги в РФ из-за санкций, но хочется заработать на российских высоких доходностях», — говорится в сообщении.

Так, в 2016 г. Багамские и Бермудские острова обеспечили четверть прямых инвестиций в РФ. За последние три года приток средств из этих государств в Россию вырос с $5,4 млрд до $8,2 млрд.

«Эта тенденция имеет довольно простое объяснение, — рассказал близкий к Минфину источник. — Резиденты западных стран, которые в прежние годы инвестировали в РФ, теперь по политическим причинам делают это через офшоры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Сперва Брюссель и Вашингтон ввели ограничительные меры против отдельных российских компаний и физических лиц. Затем западные санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.