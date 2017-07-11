Утверждена Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения РФ

Москва, , 08:22 — REGNUM Распоряжением правительства РФ утверждена Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2030 года, сообщается на сайте правительства.

Цель стратегии — достижение российскими производителями сельхозтехники доли на внутреннем рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний рынок.

В частности, стратегией предусматриваются обеспечение отечественным предприятиям равных конкурентных условий с зарубежными производителями сельскохозяйственной техники, создание благоприятных условий для развития экспорта.

В числе важнейших результатов стратегии — реализация потенциала внутреннего рынка с дальнейшей переориентацией продукции отечественного сельскохозяйственного машиностроения на рынки государств СНГ и стран Европейского союза, Северной Африки, Южной Африки, Австралии, Китая и Северной Америки.

Стратегию планируется реализовать в три этапа, в рамках которых прогнозируется рост спроса на российскую сельскохозяйственную технику.

Проект стратегии одобрен общероссийской общественной организацией «Союз машиностроителей России».

Реализация стратегии позволит обеспечить загрузку действующих и создание новых производственных мощностей, увеличить количество работников, занятых в отрасли сельскохозяйственного машиностроения и повысить инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года правительство РФ выделило предприятиям машиностроения субсидии на перевозку продукции. На эти цели предусмотрены средства в размере 11,8 млрд рублей.

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