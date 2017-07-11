Подготовка второй ветки «Турецкого потока» идет без «подводных камней»

Стамбул, Турция, , 07:39 — REGNUM Компания «Газпром» договорилась с Анкарой о финансировании «Турецкого потока» на турецкой территории. В положительном ключе решается и вопрос о второй ветке газопровода. Такое заявление сделал на полях 22-го Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан, передает RT.

Озджан отметил, что договоренности с «Газпромом» достигнуты, однако отказался раскрыть процентное соотношение сделки.

При этом он пояснил, что газопровод будет выведен на поверхность во Фракии, в европейской части Турции.

Гендиректор Вotas добавил, что «в положительном ключе» движется и процесс согласования по второй ветке трубопровода «Турецкий поток». По его словам, «никаких подводных камней» при этом нет.

Напомним, 23 июня состоялась стыковка мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток», церемония прошла при участии президента России Владимира Путина. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что благодаря газопроводу поставки российского газа станут более надежными.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля министр иностранных дел и отношений Венгрии Петер Сийярто заявил о заключении соглашения с «Газпромом», касающегося поставок газа в страну. Теперь Венгрия будет получать топливо и по газопроводу «Турецкий поток». По мнению Будапешта, такой вариант наиболее оптимален.

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