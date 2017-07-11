«Реанимация Алмазного Совета вряд ли поможет гранильной отрасли Якутии»

Якутск, , 06:32 — REGNUM Восстановленный в Якутии Алмазный совет вряд ли приведёт к кардинальным изменениям в алмазно-гранильной отрасли, так как он не имел и не имеет каких-либо функций по контролю исполнению его решений. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

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Эксперт также назвал недостатком реанимированной структуры то, что совет, как и прежде является лоббирующим интересы якутских гранильных предприятий. Кроме того, к его работе практически не привлекаются аналитики экономики данного бизнеса, а научные публикации учёных воспринимаются в штыки.

«Вероятно, участие депутата Госсобрания Якутии Виктора Фёдорова в Алмазном совете сможет хоть как-то изменить приоритеты, реорганизовать ГУП «Комдрагметалл» в сторону изменения ориентиров именно на развитие гранильной и ювелирной отраслей», — тем не менее, выразил надежду Юрий Данилов.

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Он также предположил, что якутские диамантеры, вероятно, надеются, что в России, в соответствии с условиями присоединения к ВТО, отменена 6,5%-ная экспортная пошлина на сырые алмазы, которую группа АК «АЛРОСА» предполагала направить на развитие алмаз-гранильной отрасли в России.

«Тут следует заметить, что получение конкурентного преимущества местными огранщиками противоречит антимонопольному законодательству в стране. К тому же, во Владивостоке создан Евразийский Алмазный центр, в котором также предполагается создание гранильных и ювелирных предприятий», — напомнил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, В Якутии снова предпринимается попытка помочь алмазно-гранильной отрасли региона. Осуществлять и координировать этот процесс намерены с помощью Алмазного совета при главе республики, который существовал и раньше, но не работал. Теперь структуру возглавила депутат Госдумы РФ от Якутии Галина Данчикова, уверенная в необходимости «координировать и систематизировать подходы для развития алмазно-гранильной и ювелирной отраслей».

«Основными проблемами отраслей является недостаток оборотных средств, длительность возврата налога на добавленную стоимость, сложности получения и привлечения кредитных средств. Также ощущается нехватка квалифицированных специалистов», — отмечала Данчикова.