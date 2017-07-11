Разворот на 180°: проезд в Новокузнецке не подорожает, а подешевеет

Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:23 — REGNUM Повышение проезда частным перевозчикам Новокузнецка пришлось пока отложить. Они не смогли обосновать рост стоимости проезда сразу на 40% — с 18 до 25 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В администрации Новокузнецка 10 июля состоялось второе заседание экспертного совета по развитию городского транспорта. На нём были озвучены доводы владельцев частных маршрутных автобусов. Ещё 3 июля городские власти предложили частным перевозчикам обосновать экономику и структуру себестоимости перевозки в расчёте на одного пассажира, опираясь при этом на такие показатели, как заработная плата сотрудников, расходы на горюче-смазочные и расходные материалы, амортизационные отчисления, затраты на содержание ремонтной базы, налоговые отчисления и другие.

И как уточнили ИА REGNUM в администрации города, большинство частных перевозчиков Новокузнецка не представило обоснование стоимости проезда по предложенным экономистами параметрам.

Также властями были сделаны запросы в антимонопольную службу, налоговую инспекцию, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

«Полученная информация по налоговым отчислениям указывает на то, что средняя заработная плата частных перевозчиков в городе варьирует от 3 198 рублей до 14 490 рублей. Только у одного предпринимателя она составила чуть больше 31 тысячи рублей», — указали в мэрии.

В итоге, единогласного решения о повышении стоимости проезда частные перевозчики Новокузнецка не приняли. Более того, часть из них и вовсе отказалась от этой идеи, а часть, наоборот, решила снизить стоимость проезда, «но вновь без каких-либо экономических расчётов и обоснований», указали в новокузнецкой администрации. Предположительно цена на проезд в некоторых частных маршрутках снизится с 18 до 16 рублей.

Отметим, что согласно официальным данным, частные перевозчики Новокузнецка осуществляют до 60% всех объёмов городских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее частные перевозчики Новокузнецка заявили о намерении с 15 июля поднять цену на проезд сразу на 40%. Это вызвало негативную реакцию не только среди населения, но и в администрации города. Была создана экстренная рабочая группа по выработке мер поддерживающего характера. Власти заявили о намерении сохранить на нынешнем уровне стоимость проезда в муниципальном транспорте до конца 2017 года и увеличить количество муниципального транспорта, продлить маршруты.

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Напомним, что согласно статьи 3 ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», частный перевозчик вправе самостоятельно устанавливать тарифы для осуществления перевозок. Самостоятельно цены на проезд в маршрутках частные перевозчики могут устанавливать, согласно новому федеральному закону, с января 2016 года.

В настоящее время стоимость проезда в общественном транспорте Новокузнецка составляет 18 рублей.

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