На Дальнем Востоке 12 резидентов СПВ и ТОР инвестируют 1,2 млрд рублей

Владивосток, , 04:21 — REGNUM Пул резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития пополнился на 12 компаний, готовых инвестировать почти 1,2 млрд рублей. Два проекта будут реализованы на Чукотке, один — на Камчатке, остальные — в Приморском крае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока России.

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В Чукотском автономном округе на территории опережающего развития «Беринговский» возведут тепличный комплекс для промышленного выращивания растений и ягод, а также осенью 2017 года откроют компанию в национальном селе Алькатваам по организации доступа в интернет через Wi-Fi.

В статусе резидента свободного порта Владивосток в Петропавловске-Камчатском создадут комплексную станцию технического обслуживания автомобилей.

В третьем квартале 2017 года резидент СВП планирует запустить проект по круглогодичной перевозке скоропортящихся продуктов из Владивостока в Москву и обратно, объём капиталовложений — 762,5 млн рублей.

Ближе к концу 2017 года заработает фирма, которая займётся установкой тревожных кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» и диагностикой конструкции транспортного средства.

Ещё три инвестора построят три многоквартирных жилых дома (Владивосток), 46 индивидуальных домов, аптечный пункт, детский сад и мини-маркет (Надеждинский район), а также ресторан со встроенной парковкой и детским кафе (Владивосток).

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Кроме того, в эксплуатацию будет запущено многоцелевое бункеровочное судно, завод по производству стеклокомпозита (Находка, инвестиции — 22 млн рублей), единый центр бытового ремонта (Владивосток), производство металлопрофиля (Артём).

Вышеуказанные 12 резидентов СПВ и ТОР инвестируют свыше 1,173 млрд рублей и создадут примерно 200 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Корпорации развития Дальнего Востока зарегистрировано свыше 650 заявок на реализацию в рамках свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития проектов с объёмом инвестиций более чем в 1,8 трлн рублей.