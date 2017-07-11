Турция и «Газпром» договорились о финансировании «Турецкого потока»

Стамбул, Турция, , 00:15 — REGNUM Анкара и «Газпром» решили между собой все вопросы по финансированию «Турецкого потока» на турецкой территории, сообщает RT со ссылкой на заявление гендиректора турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхана Озджана, сделанное им в ходе 22-го Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле.

По словам Озджана, по этому вопросу договорённость достигнута, но раскрывать процентное соотношение стороны пока не хотят.

Кроме того, Озджан отметил, что подготовительные мероприятия по второй ветке «Турецкого потока» имеют положительную динамику и «никаких подводных камней там нет».

Бурхан Озджан уточнил, что газопровод будет выведен на территории Фракии, в европейской части Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля «Газпром» и Венгрия заключили соглашение о дополнительных поставках российского газа по газопроводу «Турецкий поток».

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