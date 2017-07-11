ДНР: ВСУ уничтожили в Донбассе более тысячи гектаров леса

Донецк, , 22:49 — REGNUM За время войны на территории ДНР повреждено 3380 гектаров лесопокрытых земель лесного фонда. В том числе площадь лесов, уничтоженных полностью, составила более 1016 гектаров. Об этом 10 июля сообщил представитель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР.

«В средствах массовой информации Украины появляются лживые сообщения о том, якобы в Донецкой Народной Республике бездумно вырубаются оставшиеся леса, так как из-за экономической блокады лес со стороны Украины не завозится. К примеру, через интернет проукраински настроенные люди сообщают, что на территории Макеевки проводится несанкционированная вырубка лесных насаждений для обеспечения шахт республики древесиной с демонстрацией фотографий с мест вырубки. Но, как указывают факты, это всего лишь очередной вброс неподтвержденной информации», — сообщили в Госкомлесохоте ДНР.

В ДНР сообщают, что все рубки, проводимые в лесах республики, находятся под контролем компетентных органов.

«Несмотря на весь негатив со стороны Украины, лесоводы республики проводят работы по восстановлению лесного фонда. Так, весной 2017 года было высажено более 50 гектаров леса, а всего за последние три года — более 190 гектаров. Поддерживая инициативу главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, лесоводы не только восстановят уничтоженные ВСУ лесные насаждения, но и приумножат лесные богатства республики», — отметили в Государственном комитете лесного и охотничьего хозяйства ДНР.

В Госкомэкополитики ДНР также прокомментировали недавнюю пресс-конференцию начальника отдела природно-заповедных территорий, лесного хозяйства и биоресурсов Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой военно-гражданской администрации Виталия Залевского, ложь которого вызвала возмущение лесоводов ДНР.

«О том, что боевые действия в Донбассе привели к серьезному загрязнению земель и нарушению ландшафтов природно-заповедного фонда, было известно задолго до пресс-конференции. От чиновника ожидали конкретных данных по нанесенному ущербу, реальных причинах и действиях, предпринимаемых властями для изменения ситуации, но конкретных фактов так и не было представлено», — сообщили в Госкомэкополитики ДНР.

«Нами был проведен анализ возможных повреждений (действительно, как за три года с «хвостиком» определить реальные последствия) на территории охраняемого природно-заповедного фонда Донецкой области в результате боевых действий. И было выявлено, что повреждены лесные насаждения в Национальном парке «Святые горы». Это прежде всего Святогорское лесничество, Краснолиманский лесхоз, отдельные степные участки в Бахмутском районе», — заявил Залевский.

Однако чиновник он не уточнил, что в указанных районах почти не было боевых действий.

«Относительно Краснолиманского лесхоза: его заповедные леса действительно пострадали и, что ужасно, продолжают страдать. Но, прежде всего, от пил и топоров. Если сравнить спутниковые снимки за последние несколько лет, не составит особого труда определить стремительно растущие «залысины» на некогда зеленой территории. Эти «черные метки» просто бросаются в глаза», — прокомментировали донецкие экологи.

Стоит отметить, что Донецкая область никогда не была богата лесами. «Зеленая зона» занимала лишь 7,5% территории. Попытки довести эту цифру до 12% в свое время не увенчались успехом. Еще в 2012 году площадь посадки и посева лесов области уменьшилась по сравнению с предыдущим в два с лишним раза. Но во время войны лес тут рубят и продают для отопления домов, везут его на линию соприкосновения для обустройства блиндажей и других укрытий. Например, в районе Авдеевки сплошные блиндажи, которые военные продолжают рыть и укреплять стволами и ветками свежеспиленных деревьев.

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