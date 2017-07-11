Новое хранилище ядерных отходов: Годы и миллиарды украинского долгостроя

Киев, , 03:03 — REGNUM Утвержден проект строительства хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне. Об особенностях соответствующего решения, которое приняло правительство Украины, пишет Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Стоимость проекта с момента заключения контакта до стадии самого строительства резко выросла и повлекла за собой пятикратное удорожание его реализации. Более того, в итоговой сумме, превышающий 37 миллиардов гривен (1,42 миллиардов в долларовом эквиваленте), не числятся затраты на возведение социально-бытовых объектов, которые составляют еще порядка 3 миллиардов. Кроме того, нет уверенности в том, что данная сумма является финальной: с учетом динамики курса, она может вырасти еще на 5−6 миллиардов и больше.

Строительство хранилища займет около 16 лет, из которых 2.5 года уйдут на возведение первого пускового комплекса, а последующие — на постепенную постройку оставшихся 14 пусковых комплексов. На каждый из них будет уходить около года, согласно плану.

Действительно ли дело не требует спешки или процесс все-таки затянут, станет ясно в ближайшие годы? Подробнее об этой и других новостях энергетики Украины читайте здесь: Украина как бесплатный полигон для экспериментов: обзор атомной энергетики

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