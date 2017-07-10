Мордовия увеличила ВРП на 5,2% по итогам 2016 года

Саранск, , 20:10 — REGNUM Мордовия по итогам 2016 года вошла в число десяти регионов с самым высоким темпом роста экономики. Размер валового регионального продукта (ВРП) составил 209,6 млрд рублей, рост составил 5,2% по сравнению с предыдущим годом, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

По оценке Минэкономразвития РФ, в целом рост наблюдался в 51 субъекте. Первое место по темпам роста экономики у Еврейской автономной области, которая за год прибавила 7,1%. Мордовия, единственный регион ПФО в десятке лидеров, занимает пятую строчку рейтинга.

«Несмотря на серьезные испытания, в 2016 году нам удалось добиться заметных успехов. Все отрасли экономики завершили год с положительной динамикой, сохранены на уровне предыдущего года инвестиционные вложения. Стратегия нашей работы определялась не просто преодолением кризиса, но, прежде всего, развитием экономики и социальной сферы», — подчеркнул врио главы Мордовии Владимир Волков.

Руководитель республики отметил, что в 2017 году Мордовия планирует также обеспечит рост ВРП не менее чем на 5%. «Каждый год рост заработанной платы должен быть в полтора раза выше, чем по стране, и в два раза выше темпов инфляции. 10% роста минимальной и 5% роста реальной зарплаты — это тот минимум, который мы планируем достичь», — заявил Волков.

По результатам исследования Финансового университета при правительстве РФ, согласно обновленному прогнозу развития российской экономики, в ближайшие два месяца в Мордовии, наряду с Чувашией, ожидается наибольший рост доходов населения. Так называемый «короткий» индекс, отражающий перспективы роста доходов и, соответственно, потребительской активности на ближайшие месяц-два, составил в республике 4,8. По этому показателю Мордовия заняла третье место в стране, поделив его с Приморским краем.

Среди сократившихся региональных экономик — такие крупные промышленные регионы, как Красноярский край, Свердловская и Челябинская области. В число регионов с самым большим падением экономики вошли также Кировская область, где ВРП сократился на 1,5% и Пермский край, где падение ВРП составило 2,1%.