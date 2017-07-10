ЧМЗ будет поставлять продукцию Ferrari, Mazeratti и Airbus на 2 млрд рублей

Глазов, Удмуртия, , 19:06 — REGNUM Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе визита на Чепецкий механический завод заявил, что предприятие будет активно развиваться, сообщили ИА REGNUM в пресс-служба завода. По словам Лихачева, ЧМЗ обеспечен заказами на годы вперед.

Так в настоящее время на заводе производят металлическую основу из циркония для российского ядерного топлива — оно поставляется на 75 действующих реакторов в России и за рубежом, в перспективе поставки будут осуществляться еще для 10 российских и 34 зарубежных реакторов.

В качестве примера Лихачев привел пятилетний контракт на сумму более 2 млрд рублей, в рамках которого титановая продукция российского завода будет поставляться ведущим европейским авто‑ и авиапроизводителям, таким как Ferrari, Mazeratti и Airbus.

«У предприятия молодой руководитель, который поставил амбициозную цель — в течение пяти лет увеличить выручку в 1,5 раза до 22 млрд рублей и удвоить среднюю зарплату сотрудников», — сообщил глава госкорпорации. «Я абсолютно убежден, что у завода есть отличные кадровые, технологические и экономические перспективы для уверенного развития», — заключил Лихачев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2017 года новым генеральным директором был избран Денис Анищук, который был заместителем у прежнего руководителя предприятия Константина Вергазова.

По итогам 2016 года АО «Чепецкий механический завод» увеличил чистую прибыль на 30,3% — до 2,574 млрд рублей. Выручка за тот же период выросла на 10,6% — до 13,921 млрд рублей.

Предприятие входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом». Один из мировых лидеров в производстве изделий из циркония и его сплавов, природного и обедненного урана, металлического кальция и является одним из ключевых в технологической цепочке изготовления топлива, конструкционных материалов и изделий для атомной энергетики.