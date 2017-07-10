В Тамбовской области активизировали капремонт домов

Тамбов, , 18:51 — REGNUM В Тамбовской области началась активная фаза реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов 2017 года, на реализацию которой выделено 408 млн рублей из всех источников финансирования, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

В этом году в регионе будет отремонтировано 164 дома в 33 муниципалитетах. В пяти муниципальных образованиях работы уже ведутся, а в райцентре Инжавино завершены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с этого года полностью изменились подходы к отбору подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Теперь он осуществляется в два этапа. Сначала проводится предварительный отбор, по итогам которого формируются реестры квалифицированных подрядных организаций. А затем организуется аукцион по определению подрядчика для выполнения тех или иных работ. Все этапы отбора подрядных организаций осуществляются через электронные торговые площадки.

«Новый порядок отбора подрядчиков немного сдвинул сроки начала капитального ремонта многоквартирных домов в регионе. Однако все необходимые процедуры на Тамбовщине были соблюдены, и ремонт стартовал», — говорят региональные власти.

Ремонт кровли является одной из наиболее востребованных работ в течение всего времени реализации данной программы. В частности, в этом году крыши будут отремонтированы в 83 многоквартирных домах. В 49 будет проведен ремонт инженерных систем. В 21 доме отремонтируют фасады. Особое внимание уделяется и ремонту лифтового оборудования. Так, в рамках программы запланирована замена 60 лифтов в 13 многоквартирных домах.

Власти отмечают, что глава администрации области Александр Никитин «жестко спрашивает со всех ответственных лиц за качество проводимого капитального ремонта многоквартирных домов». Согласно поручениям президента России Владимира Путина, формирование и реализация региональных программ капремонта жилья находится под особым контролем государства.

«Надо внимательно выбирать подрядчиков для проведения капитального ремонта, делая определенные выводы об их прежней работе. Качество ремонта следует поставить во главу угла. Ведь от этого зависит благополучная жизнь тамбовчан», — считает губернатор Александр Никитин.