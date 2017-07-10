Причина отставок: Строительство аэропорта «Симферополь» отстает от графика

Симферополь, , 18:42 — REGNUM Работы по строительству нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Симферополь» ведутся с отставанием от графика, однако объект планируется сдать вовремя. Об этом написал на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов по итогам визита в регион министра транспорта РФ Максима Соколова 10 июля. Аксенов уверен, что «аэропорт станет точкой роста».

Аксенов отметил, что сейчас «основной задачей крымских органов власти является обеспечение подведения к комплексу инженерных сетей».

Глава Крыма признал, что отставание от графика есть, «в том числе и по субъективным причинам, в связи с чем на прошлой неделе были произведены определенные кадровые решения».

«Тем не менее план мероприятий синхронизирован совместными усилиями с подрядчиком. Надеемся, что мы никого не подведем и новый аэропорт будет введен в эксплуатацию по графику в марте 2018 года», — отметил Аксенов.

Реализация инвестиционного проекта по строительству нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Симферополь» началась в мае 2016 года.

Площадь нового пассажирского терминала составит 78 тыс. кв. м. Как ранее сообщала пресс-служба правительства Крыма, терминал должен быть сдан в 2018 году. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей. Его пропускная способность составит сначала 6,5 млн человек, а впоследствии может быть увеличена до 10 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 7−10 июля стало известно о сразу нескольких громких отставка в Крыму. Так, а внеочередной сессии Госсовета РК 7 июля были уволены зампред Совета министров Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и глава жилищно-коммунального хозяйства РК Сергей Карпов.

Сегодня стало известно об увольнении с поста главного архитектора республики Анны Царевой, а также министра транспорта РК Анатолия Волкова.

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