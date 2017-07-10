Птичий грипп покинул Ростовскую область: карантин снят

Ростов-на-Дону, , 17:59 — REGNUM Вирус птичьего гриппа, поразившего Ростовскую область в конце 2016 года, а затем в апреле 2017-го, кажется, покинул регион. Как проинформировали ИА REGNUM в управлении донской ветеринарии 10 июля, карантин на предприятиях уже снят.

«За населенными пунктами Октябрьского района, находящимися в угрожаемой зоне и зоне наблюдения, закреплены специалисты, которые проводят постоянный клинический осмотр птицы и регулярный отбор проб для мониторинговых исследований на грипп. Всего обследовано более 2,7 тыс. подворий, исследовано, в том числе, на напряженность иммунитета — более 1 тыс. проб биоматериалов. По всем исследованиям результат отрицательный», — заверил директор областной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Жилин.

По имеющимся сведениям, против гриппа птиц привито более 1 млн 657 тыс. пернатых.

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Птичий грипп ударит по экспорту донской индейки

Напомним, вирус поразил крупнейшего производителя индейки из Ростовской области — компанию «Евродон», которая потерпела приличные убытки не только в связи с запретом экспорта продукции, но и в связи с вынужденным забоем птицы.

Весной 2017 года вирус не обошел стороной еще одно предприятие в Октябрьском сельском районе — «Маркинскую птицефабрику».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около девяти лет Ростовскую область птичий грипп обходил стороной. Но в конце 2016 года регион все-таки не устоял. Два очага заболевания птичьим гриппом были выявлены в Красносулинском и Октябрьском районах. На площадках ООО «Евродон» поголовье птиц было уничтожено, проведена дезинфекция и установлен карантин.

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