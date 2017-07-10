Законопроект о социальных счетах, не подлежащих аресту, внесен в Госдуму

Москва, , 17:58 — REGNUM Законопроект о создании специальных социальных счетов, средства на которых нельзя будет арестовать, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Документ разработан для защиты прав граждан, чтобы исключить аресты и блокировку социальных выплат граждан. По действующим сегодня нормам, взыскания по некоторым видам доходов запрещены. Так, например, судебные приставы не могут арестовывать и изымать средства, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, средства материнского капитала и прочее.

Между тем, как отмечают авторы законопроекта, на практике такие средства нередко оказываются под арестом. По их мнению, подобные ситуации становятся возможными, поскольку судебному приставу — исполнителю изначально не известны источники поступления денежных средств на банковский счет должника и их назначение.

Так, по данным территориальных органов Федеральной службы судебных приставов России, за 2016 год было совершено 1,2 млн платежей по возврату денежных средств социального характера на сумму 4,1 млрд рублей, что составляет 0,7% от общей взысканной суммы, указали парламентарии.

В связи с этим депутаты предлагают создавать специальные социальные банковские счета, которые будут предназначены только для зачисления средств, не подлежащих аресту. Зачислять или переводить другие средства на такой счет депутаты хотят запретить.

Парламентарии также предлагают ввести административную ответственность для банков за совершение операций по таким счетам. За нарушение закона депутаты предлагают штраф от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Принятие законопроекта исключит возможность обращения взыскания на выплаты социального характера, а также снизит напряженность в обществе, обусловленную случаями обращения взыскания на социальные выплаты, уверены авторы инициативы.