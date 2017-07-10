В Литве оправдываются за провал во время ПА ОБСЕ по БелАЭС

Вильнюс, , 17:56 — REGNUM Литовские парламентарии признают, что в Евросоюзе «все еще не хватает осознания, что Белорусская АЭС может вызывать угрозу для всего континента». Поэтому Литве нужно намного активнее работать «с партнерами на Западе, а также с соседней Латвией», «чтобы позиция Европы по вопросу Белорусской АЭС была более решительной», пишет сегодня, 10 июля, литовское деловое издание Verslo žinios.

В Минске состоялось заседание Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на которой литовцы предложили рассмотреть и принять резолюцию против строительства Белорусской АЭС. Но представители большинства стран в Постоянном комитете Ассамблеи, утверждая повестку заседания, не возражали против предложения шведского парламентария, социал-демократа Кента Харстедта не рассматривать эту резолюцию. За то, чтобы вопрос остался в повестке дня, проголосовали 8 стран, против были 20, воздержались 29.

Крестьянин-зеленый Виргиниюс Синкявичюс, глава литовской парламентской делегации в ОБСЕ, отвечая на вопрос издания Verslo žinios, сказал, что резолюцию Литвы поддержали представители Эстонии и Польши. Но представитель Латвии воздержался. «Я с ним об этом говорил еще перед голосованием, у него были свои замечания, он не был достаточно ознакомлен с ситуацией», — сказал Синкявичюс.

Его заместитель в делегации консерватор Лауринас Кащюнас не скрывал, что вообще позиция Латвии по Белорусской АЭС, по крайней мере сейчас, неблагоприятна для Литвы: «С Латвией до сих пор больше всего вопросительных знаков, хотя другие наши соседи — Польша, Эстония, Финляндия — поддерживают нас в этом вопросе». По его словам, дискуссии на Парламентской Ассамблее ОБСЕ показали, что «важно продолжать распространять информацию, касающуюся Белорусской АЭС», и создавать круг демократических европейских стран, которые «задавали бы вопросы Белоруссии по поводу надежности и безопасности АЭС». «Те страны, которые голосовали против или воздержались, в основном входят в состав Восточного блока — Россия, конечно, Белоруссия, Азербайджан. Поддержка соседей как бы есть, но нас ждет еще много работы», — сказал Синкявичюс.

«Нашим дипломатам нужно взять тот список государств, которые голосовали против этой резолюции или воздержались, потому что они называют Белорусскую АЭС проблемой двусторонних отношений или ищут так называемых «прагматичных» отношений с Россией, и особенно интенсивно работать с ними», — добавил Кащюнас. По его словам, эта ситуация показывает, что «этот вопрос, возможно, не так широко известен в международном обществе, как в Литве».

То, что вопрос из повестки предложил вычеркнуть представитель Швеции, Синкявичюс не связывает с официальной позицией стран по вопросу Белорусской АЭС: «Этот шведский парламентарий как раз баллотируется на одну из позиций в отделении, работающем с правами человека. Я считаю, что он хотел гарантировать, что такие мощные государства, как Россия, может и Белоруссия, не блокировали его позиций, поэтому в этом месте он пытается выдержать баланс».

Синкявичюс удивлялся позиции шведского парламентария, согласно которой Белорусская АЭС — это вопрос отношений Литвы и Белоруссии. «Такая позиция очень странная», — сказал член Сейма Литвы.

Представитель Швеции, пишет литовское издание, и «раньше отличался» — на прежних голосованиях на Парламентской Ассамблее ОБСЕ он якобы нередко колебался по поводу позиции в отношении стран Прибалтики, часто поддерживал восточные страны. «Поэтому мы не можем обвинять всю страну, в этом случае — Швецию, потому что и в нашем Сейме есть разные парламентарии с разными мнениями. И все-таки эта Ассамблея не является сборищем дипломатов со «слизанными» позициями, это форум парламентариев со всей Европы», — отметил Синкявичюс.

Напомним, Литва всячески протестует против строительства БелАЭС называя станцию, которую строит «Росатом», по умолчанию «небезопасной» и даже «экспериментальной».